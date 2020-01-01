HEFE (HEFE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HEFE (HEFE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HEFE (HEFE) teave $HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3. Ametlik veebisait: https://hefeonavax.com/ Ostke HEFE kohe!

HEFE (HEFE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HEFE (HEFE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 601.64K $ 601.64K $ 601.64K Koguvaru: $ 640.28M $ 640.28M $ 640.28M Ringlev varu: $ 640.28M $ 640.28M $ 640.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 601.64K $ 601.64K $ 601.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00367726 $ 0.00367726 $ 0.00367726 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00093917 $ 0.00093917 $ 0.00093917 Lisateave HEFE (HEFE) hinna kohta

HEFE (HEFE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HEFE (HEFE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEFE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEFE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEFE tokeni tokenoomikat, avastage HEFE tokeni reaalajas hinda!

HEFE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HEFE võiks suunduda? Meie HEFE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HEFE tokeni hinna ennustust kohe!

