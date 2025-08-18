Mis on Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

Üksuse Grumpy Cat Coin (GRUMPY) allikas Ametlik veebisait

GRUMPY kohalike valuutade suhtes

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenoomika

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRUMPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grumpy Cat Coin (GRUMPY) kohta Kui palju on Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tänapäeval väärt? Reaalajas GRUMPY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRUMPY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRUMPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Grumpy Cat Coin turukapitalisatsioon? GRUMPY turukapitalisatsioon on $ 2.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRUMPY ringlev varu? GRUMPY ringlev varu on 9.18B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRUMPY (ATH) hind? GRUMPY saavutab ATH hinna summas 0.00933552 USD . Mis oli kõigi aegade GRUMPY madalaim (ATL) hind? GRUMPY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GRUMPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRUMPY kauplemismaht on -- USD . Kas GRUMPY sel aastal kõrgemale ka suundub? GRUMPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRUMPY hinna ennustust

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Olulised valdkonna uudised