Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grumpy Cat Coin (GRUMPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) teave Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Ametlik veebisait: https://grumpycatcoin.com Ostke GRUMPY kohe!

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grumpy Cat Coin (GRUMPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Koguvaru: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Ringlev varu: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00024427 $ 0.00024427 $ 0.00024427 Lisateave Grumpy Cat Coin (GRUMPY) hinna kohta

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRUMPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRUMPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRUMPY tokeni tokenoomikat, avastage GRUMPY tokeni reaalajas hinda!

GRUMPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRUMPY võiks suunduda? Meie GRUMPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRUMPY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!