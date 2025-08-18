Mis on FROK (FROK)

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on FROK (FROK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FROK (FROK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

FROK (FROK) tokenoomika

FROK (FROK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FROK (FROK) kohta Kui palju on FROK (FROK) tänapäeval väärt? Reaalajas FROK hind USD on 0.04267189 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROK/USD hind? $ 0.04267189 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FROK turukapitalisatsioon? FROK turukapitalisatsioon on $ 8.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROK ringlev varu? FROK ringlev varu on 200.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROK (ATH) hind? FROK saavutab ATH hinna summas 0.250266 USD . Mis oli kõigi aegade FROK madalaim (ATL) hind? FROK nägi ATL hinda summas 0.01712246 USD . Milline on FROK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROK kauplemismaht on -- USD . Kas FROK sel aastal kõrgemale ka suundub? FROK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROK hinna ennustust

