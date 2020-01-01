FROK (FROK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FROK (FROK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FROK (FROK) teave The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics. Ametlik veebisait: https://frok.com/ Ostke FROK kohe!

FROK (FROK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FROK (FROK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.33M $ 8.33M $ 8.33M Koguvaru: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Ringlev varu: $ 200.92M $ 200.92M $ 200.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.45M $ 17.45M $ 17.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.250266 $ 0.250266 $ 0.250266 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01712246 $ 0.01712246 $ 0.01712246 Praegune hind: $ 0.04142785 $ 0.04142785 $ 0.04142785 Lisateave FROK (FROK) hinna kohta

FROK (FROK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FROK (FROK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROK tokeni tokenoomikat, avastage FROK tokeni reaalajas hinda!

