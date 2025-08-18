Mis on Firmachain (FCT)

Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain.

Firmachain (FCT) tokenoomika

Firmachain (FCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Firmachain (FCT) kohta Kui palju on Firmachain (FCT) tänapäeval väärt? Reaalajas FCT hind USD on 0.02844739 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FCT/USD hind? $ 0.02844739 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FCT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Firmachain turukapitalisatsioon? FCT turukapitalisatsioon on $ 29.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FCT ringlev varu? FCT ringlev varu on 1.04B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCT (ATH) hind? FCT saavutab ATH hinna summas 0.44136 USD . Mis oli kõigi aegade FCT madalaim (ATL) hind? FCT nägi ATL hinda summas 0.0120214 USD . Milline on FCT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FCT kauplemismaht on -- USD . Kas FCT sel aastal kõrgemale ka suundub? FCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCT hinna ennustust

