Firmachain logo

Firmachain hind (FCT)

Loendis mitteolevad

1 FCT/USD reaalajas hind:

$0.0284474
$0.0284474
+0.10%1D
mexc
USD
Firmachain (FCT) reaalajas hinnagraafik
Firmachain (FCT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02829498
$ 0.02829498
24 h madal
$ 0.02881897
$ 0.02881897
24 h kõrge

$ 0.02829498
$ 0.02829498

$ 0.02881897
$ 0.02881897

$ 0.44136
$ 0.44136

$ 0.0120214
$ 0.0120214

-0.43%

+0.23%

-3.48%

-3.48%

Firmachain (FCT) reaalajas hind on $0.02844739. Viimase 24 tunni jooksul FCT kaubeldud madalaim $ 0.02829498 ja kõrgeim $ 0.02881897 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.44136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0120214.

Lüliajalise tootluse osas on FCT muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel -3.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Firmachain (FCT) – turuteave

$ 29.53M
$ 29.53M

--
--

$ 29.91M
$ 29.91M

1.04B
1.04B

1,051,544,656.139882
1,051,544,656.139882

Firmachain praegune turukapitalisatsioon on $ 29.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FCT ringlev varu on 1.04B, mille koguvaru on 1051544656.139882. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.91M.

Firmachain (FCT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Firmachain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Firmachain ja USD hinnamuutus $ -0.0024919202.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Firmachain ja USD hinnamuutus $ +0.0010230733.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Firmachain ja USD hinnamuutus $ -0.00287532544888546.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.23%
30 päeva$ -0.0024919202-8.75%
60 päeva$ +0.0010230733+3.60%
90 päeva$ -0.00287532544888546-9.17%

Mis on Firmachain (FCT)

Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain.

Üksuse Firmachain (FCT) allikas

Ametlik veebisait

Firmachain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Firmachain (FCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Firmachain (FCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Firmachain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Firmachain hinna ennustust kohe!

FCT kohalike valuutade suhtes

Firmachain (FCT) tokenoomika

Firmachain (FCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Firmachain (FCT) kohta

Kui palju on Firmachain (FCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FCT hind USD on 0.02844739 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FCT/USD hind?
Praegune hind FCT/USD on $ 0.02844739. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Firmachain turukapitalisatsioon?
FCT turukapitalisatsioon on $ 29.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FCT ringlev varu?
FCT ringlev varu on 1.04B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCT (ATH) hind?
FCT saavutab ATH hinna summas 0.44136 USD.
Mis oli kõigi aegade FCT madalaim (ATL) hind?
FCT nägi ATL hinda summas 0.0120214 USD.
Milline on FCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FCT kauplemismaht on -- USD.
Kas FCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.