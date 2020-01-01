Firmachain (FCT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Firmachain (FCT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Firmachain (FCT) teave Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain. Ametlik veebisait: https://firmachain.org/ Ostke FCT kohe!

Firmachain (FCT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Firmachain (FCT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.34M $ 29.34M $ 29.34M Koguvaru: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Ringlev varu: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.72M $ 29.72M $ 29.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.44136 $ 0.44136 $ 0.44136 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0120214 $ 0.0120214 $ 0.0120214 Praegune hind: $ 0.02813146 $ 0.02813146 $ 0.02813146 Lisateave Firmachain (FCT) hinna kohta

Firmachain (FCT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Firmachain (FCT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FCT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FCT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FCT tokeni tokenoomikat, avastage FCT tokeni reaalajas hinda!

FCT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FCT võiks suunduda? Meie FCT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FCT tokeni hinna ennustust kohe!

