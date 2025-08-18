Equalizer on Sonic (EQUAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.872206 $ 0.872206 $ 0.872206 24 h madal $ 0.944765 $ 0.944765 $ 0.944765 24 h kõrge 24 h madal $ 0.872206$ 0.872206 $ 0.872206 24 h kõrge $ 0.944765$ 0.944765 $ 0.944765 Kõigi aegade kõrgeim $ 7.13$ 7.13 $ 7.13 Madalaim hind $ 0.599055$ 0.599055 $ 0.599055 Hinnamuutus (1 h) -1.47% Hinnamuutus (1 p) -3.38% Hinnamuutus (7 p) -4.54% Hinnamuutus (7 p) -4.54%

Equalizer on Sonic (EQUAL) reaalajas hind on $0.882215. Viimase 24 tunni jooksul EQUAL kaubeldud madalaim $ 0.872206 ja kõrgeim $ 0.944765 näitab aktiivset turu volatiivsust. EQUALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.13 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.599055.

Lüliajalise tootluse osas on EQUAL muutunud -1.47% viimase tunni jooksul, -3.38% 24 tunni vältel -4.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Equalizer on Sonic (EQUAL) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 932.21K$ 932.21K $ 932.21K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Ringlev varu 1.05M 1.05M 1.05M Koguvaru 5,014,255.739134425 5,014,255.739134425 5,014,255.739134425

Equalizer on Sonic praegune turukapitalisatsioon on $ 932.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EQUAL ringlev varu on 1.05M, mille koguvaru on 5014255.739134425. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.45M.