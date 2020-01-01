Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Equalizer on Sonic (EQUAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Equalizer on Sonic (EQUAL) teave Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Ametlik veebisait: https://equalizer.exchange Valge raamat: https://docs.equalizer.exchange/ Ostke EQUAL kohe!

Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Equalizer on Sonic (EQUAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 863.81K $ 863.81K $ 863.81K Koguvaru: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Ringlev varu: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0.599055 $ 0.599055 $ 0.599055 Praegune hind: $ 0.781209 $ 0.781209 $ 0.781209 Lisateave Equalizer on Sonic (EQUAL) hinna kohta

Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EQUAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EQUAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EQUAL tokeni tokenoomikat, avastage EQUAL tokeni reaalajas hinda!

EQUAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EQUAL võiks suunduda? Meie EQUAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EQUAL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!