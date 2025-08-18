Mis on duk (DUK)

duk was rugged twice by the original dev, a community came together and formed.

Üksuse duk (DUK) allikas Ametlik veebisait

duk hinna ennustus (USD)

Kui palju on duk (DUK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie duk (DUK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida duk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DUK kohalike valuutade suhtes

duk (DUK) tokenoomika

duk (DUK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse duk (DUK) kohta Kui palju on duk (DUK) tänapäeval väärt? Reaalajas DUK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUK/USD hind? $ 0 . Milline on duk turukapitalisatsioon? DUK turukapitalisatsioon on $ 86.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUK ringlev varu? DUK ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUK (ATH) hind? DUK saavutab ATH hinna summas 0.00901727 USD . Mis oli kõigi aegade DUK madalaim (ATL) hind? DUK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DUK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUK kauplemismaht on -- USD .

