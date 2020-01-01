duk (DUK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi duk (DUK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

duk (DUK) teave duk was rugged twice by the original dev, a community came together and formed. Ametlik veebisait: https://dukfuks.com/ Ostke DUK kohe!

duk (DUK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage duk (DUK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.31K $ 87.31K $ 87.31K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.31K $ 87.31K $ 87.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00901727 $ 0.00901727 $ 0.00901727 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005015 $ 0.00005015 $ 0.00005015 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave duk (DUK) hinna kohta

duk (DUK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud duk (DUK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUK tokeni tokenoomikat, avastage DUK tokeni reaalajas hinda!

DUK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUK võiks suunduda? Meie DUK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUK tokeni hinna ennustust kohe!

