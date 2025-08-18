DucatusX hind (DUCX)
DucatusX (DUCX) reaalajas hind on $0.00803973. Viimase 24 tunni jooksul DUCX kaubeldud madalaim $ 0.00802442 ja kõrgeim $ 0.00806168 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.198591 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00326782.
Lüliajalise tootluse osas on DUCX muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -0.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DucatusX praegune turukapitalisatsioon on $ 2.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUCX ringlev varu on 278.11M, mille koguvaru on 777874205.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.25M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DucatusX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DucatusX ja USD hinnamuutus $ -0.0000585589.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DucatusX ja USD hinnamuutus $ -0.0001118246.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DucatusX ja USD hinnamuutus $ -0.00010288154477022.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.06%
|30 päeva
|$ -0.0000585589
|-0.72%
|60 päeva
|$ -0.0001118246
|-1.39%
|90 päeva
|$ -0.00010288154477022
|-1.26%
What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX
DucatusX (DUCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
