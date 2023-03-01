DucatusX (DUCX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DucatusX (DUCX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DucatusX (DUCX) teave What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX Ametlik veebisait: https://ducatus.com Valge raamat: https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf Ostke DUCX kohe!

DucatusX (DUCX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DucatusX (DUCX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Koguvaru: $ 777.87M $ 777.87M $ 777.87M Ringlev varu: $ 278.11M $ 278.11M $ 278.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.198591 $ 0.198591 $ 0.198591 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00326782 $ 0.00326782 $ 0.00326782 Praegune hind: $ 0.00803545 $ 0.00803545 $ 0.00803545 Lisateave DucatusX (DUCX) hinna kohta

DucatusX (DUCX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DucatusX (DUCX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUCX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUCX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUCX tokeni tokenoomikat, avastage DUCX tokeni reaalajas hinda!

DUCX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUCX võiks suunduda? Meie DUCX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUCX tokeni hinna ennustust kohe!

