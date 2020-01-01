Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dafi Protocol (DAFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dafi Protocol (DAFI) teave Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier. Ametlik veebisait: https://dafiprotocol.io/

Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dafi Protocol (DAFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 268.25K $ 268.25K $ 268.25K Koguvaru: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Ringlev varu: $ 565.33M $ 565.33M $ 565.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.207531 $ 0.207531 $ 0.207531 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00018044 $ 0.00018044 $ 0.00018044 Praegune hind: $ 0.00047441 $ 0.00047441 $ 0.00047441 Lisateave Dafi Protocol (DAFI) hinna kohta

Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAFI tokeni tokenoomikat, avastage DAFI tokeni reaalajas hinda!

DAFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAFI võiks suunduda? Meie DAFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

