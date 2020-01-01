Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika

Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Dafi Protocol (DAFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Dafi Protocol (DAFI) teave

Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users

Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.

Ametlik veebisait:
https://dafiprotocol.io/

Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Dafi Protocol (DAFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 268.25K
$ 268.25K$ 268.25K
Koguvaru:
$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B
Ringlev varu:
$ 565.33M
$ 565.33M$ 565.33M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.207531
$ 0.207531$ 0.207531
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00018044
$ 0.00018044$ 0.00018044
Praegune hind:
$ 0.00047441
$ 0.00047441$ 0.00047441

Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DAFI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DAFI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DAFI tokeni tokenoomikat, avastage DAFI tokeni reaalajas hinda!

DAFI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DAFI võiks suunduda? Meie DAFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.