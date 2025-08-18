Mis on Dafi Protocol (DAFI)

Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.

Dafi Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dafi Protocol (DAFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dafi Protocol (DAFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dafi Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DAFI kohalike valuutade suhtes

Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika

Dafi Protocol (DAFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dafi Protocol (DAFI) kohta Kui palju on Dafi Protocol (DAFI) tänapäeval väärt? Reaalajas DAFI hind USD on 0.00046852 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAFI/USD hind? $ 0.00046852 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dafi Protocol turukapitalisatsioon? DAFI turukapitalisatsioon on $ 264.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAFI ringlev varu? DAFI ringlev varu on 565.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAFI (ATH) hind? DAFI saavutab ATH hinna summas 0.207531 USD . Mis oli kõigi aegade DAFI madalaim (ATL) hind? DAFI nägi ATL hinda summas 0.00018044 USD . Milline on DAFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAFI kauplemismaht on -- USD . Kas DAFI sel aastal kõrgemale ka suundub? DAFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAFI hinna ennustust

