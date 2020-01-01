AIA Chain (AIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AIA Chain (AIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AIA Chain (AIA) teave AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications. Ametlik veebisait: https://aiachain.org Valge raamat: https://aiachain.org/paper Plokiahela Explorer: https://aiascan.com Ostke AIA kohe!

AIA Chain (AIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AIA Chain (AIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 13.19B Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03641 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000777112564092535 Praegune hind: $ 0.002594 Lisateave AIA Chain (AIA) hinna kohta

AIA Chain (AIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AIA Chain (AIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIA tokeni tokenoomikat, avastage AIA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AIA Kas olete huvitatud AIA Chain (AIA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AIA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AIA MEXC-ist osta!

AIA Chain (AIA) hinna ajalugu AIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIA hinna ajalugu kohe!

AIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIA võiks suunduda? Meie AIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIA tokeni hinna ennustust kohe!

