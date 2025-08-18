Rohkem infot DADDYCHILL

Daddy Chill hind (DADDYCHILL)

1 DADDYCHILL/USD reaalajas hind:

--
----
-5.80%1D
Daddy Chill (DADDYCHILL) reaalajas hinnagraafik
Daddy Chill (DADDYCHILL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00003315
$ 0.00003315
24 h madal
$ 0.00003544
$ 0.00003544
24 h kõrge

$ 0.00003315
$ 0.00003315

$ 0.00003544
$ 0.00003544

$ 0.00648647
$ 0.00648647

$ 0.00001872
$ 0.00001872

--

-5.82%

+3.53%

+3.53%

Daddy Chill (DADDYCHILL) reaalajas hind on $0.00003337. Viimase 24 tunni jooksul DADDYCHILL kaubeldud madalaim $ 0.00003315 ja kõrgeim $ 0.00003544 näitab aktiivset turu volatiivsust. DADDYCHILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00648647 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001872.

Lüliajalise tootluse osas on DADDYCHILL muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.82% 24 tunni vältel +3.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Daddy Chill (DADDYCHILL) – turuteave

$ 33.36K
$ 33.36K

--
----

$ 33.36K
$ 33.36K

999.55M
999.55M

999,549,461.012154
999,549,461.012154

Daddy Chill praegune turukapitalisatsioon on $ 33.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DADDYCHILL ringlev varu on 999.55M, mille koguvaru on 999549461.012154. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.36K.

Daddy Chill (DADDYCHILL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Daddy Chill ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Daddy Chill ja USD hinnamuutus $ +0.0000015027.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Daddy Chill ja USD hinnamuutus $ +0.0000034190.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Daddy Chill ja USD hinnamuutus $ 0.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ 0-5.82%
30 päeva$ +0.0000015027+4.50%
60 päeva$ +0.0000034190+10.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Daddy Chill (DADDYCHILL)

Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Daddy Chill (DADDYCHILL) allikas

Ametlik veebisait

Daddy Chill hinna ennustus (USD)

Kui palju on Daddy Chill (DADDYCHILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Daddy Chill (DADDYCHILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Daddy Chill nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Daddy Chill hinna ennustust kohe!

DADDYCHILL kohalike valuutade suhtes

Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenoomika

Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DADDYCHILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daddy Chill (DADDYCHILL) kohta

Kui palju on Daddy Chill (DADDYCHILL) tänapäeval väärt?
Reaalajas DADDYCHILL hind USD on 0.00003337 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DADDYCHILL/USD hind?
Praegune hind DADDYCHILL/USD on $ 0.00003337. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Daddy Chill turukapitalisatsioon?
DADDYCHILL turukapitalisatsioon on $ 33.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DADDYCHILL ringlev varu?
DADDYCHILL ringlev varu on 999.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DADDYCHILL (ATH) hind?
DADDYCHILL saavutab ATH hinna summas 0.00648647 USD.
Mis oli kõigi aegade DADDYCHILL madalaim (ATL) hind?
DADDYCHILL nägi ATL hinda summas 0.00001872 USD.
Milline on DADDYCHILL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DADDYCHILL kauplemismaht on -- USD.
Kas DADDYCHILL sel aastal kõrgemale ka suundub?
DADDYCHILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DADDYCHILL hinna ennustust.
Daddy Chill (DADDYCHILL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

