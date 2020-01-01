Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Daddy Chill (DADDYCHILL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Daddy Chill (DADDYCHILL) teave Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Ametlik veebisait: https://daddy-chill.fun Ostke DADDYCHILL kohe!

Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Daddy Chill (DADDYCHILL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.25K $ 33.25K $ 33.25K Koguvaru: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Ringlev varu: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.25K $ 33.25K $ 33.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00648647 $ 0.00648647 $ 0.00648647 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001872 $ 0.00001872 $ 0.00001872 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Daddy Chill (DADDYCHILL) hinna kohta

Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DADDYCHILL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DADDYCHILL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DADDYCHILL tokeni tokenoomikat, avastage DADDYCHILL tokeni reaalajas hinda!

DADDYCHILL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DADDYCHILL võiks suunduda? Meie DADDYCHILL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DADDYCHILL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!