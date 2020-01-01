CryptoUnity (CUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CryptoUnity (CUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CryptoUnity (CUT) teave CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty. Ametlik veebisait: https://cryptounity.org Valge raamat: https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc Ostke CUT kohe!

CryptoUnity (CUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoUnity (CUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 116.70K $ 116.70K $ 116.70K Koguvaru: $ 988.83M $ 988.83M $ 988.83M Ringlev varu: $ 316.23M $ 316.23M $ 316.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 364.90K $ 364.90K $ 364.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01388805 $ 0.01388805 $ 0.01388805 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00036903 $ 0.00036903 $ 0.00036903 Lisateave CryptoUnity (CUT) hinna kohta

CryptoUnity (CUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoUnity (CUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUT tokeni tokenoomikat, avastage CUT tokeni reaalajas hinda!

CUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CUT võiks suunduda? Meie CUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CUT tokeni hinna ennustust kohe!

