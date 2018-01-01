Enjin (ENJ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Enjin (ENJ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Ametlik veebisait: https://enjin.io/ Valge raamat: https://docs.enjin.io/ Plokiahela Explorer: https://enjin.subscan.io

Enjin (ENJ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Enjin (ENJ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 128.06M $ 128.06M $ 128.06M Koguvaru: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Ringlev varu: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 131.20M $ 131.20M $ 131.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Praegune hind: $ 0.06836 $ 0.06836 $ 0.06836 Lisateave Enjin (ENJ) hinna kohta

Enjin (ENJ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ENJ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ENJ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Kas olete huvitatud Enjin (ENJ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ENJ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

ENJ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

Tahaksite teada, kuhu ENJ võiks suunduda? Meie ENJ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

