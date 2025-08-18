Rohkem infot CUT

CryptoUnity hind (CUT)

1 CUT/USD reaalajas hind:

$0.00037325
$0.00037325$0.00037325
-3.50%1D
USD
CryptoUnity (CUT) reaalajas hinnagraafik
CryptoUnity (CUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01388805
$ 0.01388805$ 0.01388805

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

-3.50%

-10.53%

-10.53%

CryptoUnity (CUT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CUT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01388805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CUT muutunud +1.01% viimase tunni jooksul, -3.50% 24 tunni vältel -10.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CryptoUnity (CUT) – turuteave

$ 118.01K
$ 118.01K$ 118.01K

--
----

$ 369.08K
$ 369.08K$ 369.08K

316.16M
316.16M 316.16M

988,832,926.99
988,832,926.99 988,832,926.99

CryptoUnity praegune turukapitalisatsioon on $ 118.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUT ringlev varu on 316.16M, mille koguvaru on 988832926.99. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 369.08K.

CryptoUnity (CUT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CryptoUnity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CryptoUnity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CryptoUnity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CryptoUnity ja USD hinnamuutus $ 0.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ 0-3.50%
30 päeva$ 0-23.59%
60 päeva$ 0-25.59%
90 päeva$ 0--

Mis on CryptoUnity (CUT)

CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CryptoUnity (CUT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CryptoUnity hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoUnity (CUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoUnity (CUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoUnity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoUnity hinna ennustust kohe!

CUT kohalike valuutade suhtes

CryptoUnity (CUT) tokenoomika

CryptoUnity (CUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoUnity (CUT) kohta

Kui palju on CryptoUnity (CUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUT/USD hind?
Praegune hind CUT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CryptoUnity turukapitalisatsioon?
CUT turukapitalisatsioon on $ 118.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUT ringlev varu?
CUT ringlev varu on 316.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUT (ATH) hind?
CUT saavutab ATH hinna summas 0.01388805 USD.
Mis oli kõigi aegade CUT madalaim (ATL) hind?
CUT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUT kauplemismaht on -- USD.
Kas CUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:54:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.