CRAB logo

CRAB hind (CRAB)

Loendis mitteolevad

1 CRAB/USD reaalajas hind:

--
----
-5.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CRAB (CRAB) reaalajas hinnagraafik
CRAB (CRAB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00877154
$ 0.00877154$ 0.00877154

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

-5.48%

-4.76%

-4.76%

CRAB (CRAB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRAB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRABkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00877154 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRAB muutunud +0.86% viimase tunni jooksul, -5.48% 24 tunni vältel -4.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CRAB (CRAB) – turuteave

$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K

--
----

$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K

999.83M
999.83M 999.83M

999,828,062.082041
999,828,062.082041 999,828,062.082041

CRAB praegune turukapitalisatsioon on $ 24.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRAB ringlev varu on 999.83M, mille koguvaru on 999828062.082041. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.99K.

CRAB (CRAB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CRAB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CRAB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CRAB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CRAB ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.48%
30 päeva$ 0-8.46%
60 päeva$ 0+9.75%
90 päeva$ 0--

Mis on CRAB (CRAB)

The memecoin that claws its way to the top. With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor. We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map. You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold. This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up! SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore. SNIP. SNIP.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CRAB (CRAB) allikas

Ametlik veebisait

CRAB hinna ennustus (USD)

Kui palju on CRAB (CRAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRAB (CRAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRAB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CRAB hinna ennustust kohe!

CRAB kohalike valuutade suhtes

CRAB (CRAB) tokenoomika

CRAB (CRAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRAB (CRAB) kohta

Kui palju on CRAB (CRAB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRAB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRAB/USD hind?
Praegune hind CRAB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CRAB turukapitalisatsioon?
CRAB turukapitalisatsioon on $ 24.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRAB ringlev varu?
CRAB ringlev varu on 999.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAB (ATH) hind?
CRAB saavutab ATH hinna summas 0.00877154 USD.
Mis oli kõigi aegade CRAB madalaim (ATL) hind?
CRAB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRAB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRAB kauplemismaht on -- USD.
Kas CRAB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRAB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.