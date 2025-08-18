Mis on Colend (CLND)

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

Colend (CLND) tokenoomika

Colend (CLND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Colend (CLND) kohta Kui palju on Colend (CLND) tänapäeval väärt? Reaalajas CLND hind USD on 0.065111 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLND/USD hind? $ 0.065111 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CLND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Colend turukapitalisatsioon? CLND turukapitalisatsioon on $ 239.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLND ringlev varu? CLND ringlev varu on 3.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLND (ATH) hind? CLND saavutab ATH hinna summas 0.334305 USD . Mis oli kõigi aegade CLND madalaim (ATL) hind? CLND nägi ATL hinda summas 0.050523 USD . Milline on CLND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLND kauplemismaht on -- USD . Kas CLND sel aastal kõrgemale ka suundub? CLND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLND hinna ennustust

