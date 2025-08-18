Rohkem infot CLND

Colend hind (CLND)

1 CLND/USD reaalajas hind:

$0.065111
$0.065111$0.065111
-1.20%1D
USD
Colend (CLND) reaalajas hinnagraafik
Colend (CLND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.064553
$ 0.064553$ 0.064553
24 h madal
$ 0.0685
$ 0.0685$ 0.0685
24 h kõrge

$ 0.064553
$ 0.064553$ 0.064553

$ 0.0685
$ 0.0685$ 0.0685

$ 0.334305
$ 0.334305$ 0.334305

$ 0.050523
$ 0.050523$ 0.050523

-0.09%

-1.29%

-5.10%

-5.10%

Colend (CLND) reaalajas hind on $0.065111. Viimase 24 tunni jooksul CLND kaubeldud madalaim $ 0.064553 ja kõrgeim $ 0.0685 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.334305 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.050523.

Lüliajalise tootluse osas on CLND muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -1.29% 24 tunni vältel -5.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Colend (CLND) – turuteave

$ 239.37K
$ 239.37K$ 239.37K

--
----

$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M

3.68M
3.68M 3.68M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Colend praegune turukapitalisatsioon on $ 239.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLND ringlev varu on 3.68M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.51M.

Colend (CLND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Colend ja USD hinnamuutus $ -0.00085621846301161.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Colend ja USD hinnamuutus $ -0.0056233636.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Colend ja USD hinnamuutus $ -0.0048161825.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Colend ja USD hinnamuutus $ -0.00830068017426156.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00085621846301161-1.29%
30 päeva$ -0.0056233636-8.63%
60 päeva$ -0.0048161825-7.39%
90 päeva$ -0.00830068017426156-11.30%

Mis on Colend (CLND)

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Colend (CLND) allikas

Colend hinna ennustus (USD)

Kui palju on Colend (CLND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Colend (CLND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Colend nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Colend hinna ennustust kohe!

CLND kohalike valuutade suhtes

Colend (CLND) tokenoomika

Colend (CLND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Colend (CLND) kohta

Kui palju on Colend (CLND) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLND hind USD on 0.065111 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLND/USD hind?
Praegune hind CLND/USD on $ 0.065111. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Colend turukapitalisatsioon?
CLND turukapitalisatsioon on $ 239.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLND ringlev varu?
CLND ringlev varu on 3.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLND (ATH) hind?
CLND saavutab ATH hinna summas 0.334305 USD.
Mis oli kõigi aegade CLND madalaim (ATL) hind?
CLND nägi ATL hinda summas 0.050523 USD.
Milline on CLND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLND kauplemismaht on -- USD.
Kas CLND sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLND hinna ennustust.
