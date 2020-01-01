Colend (CLND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Colend (CLND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Colend (CLND) teave Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution. Ametlik veebisait: https://www.colend.xyz/ Ostke CLND kohe!

Colend (CLND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Colend (CLND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 239.51K $ 239.51K $ 239.51K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.51M $ 6.51M $ 6.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.334305 $ 0.334305 $ 0.334305 Kõigi aegade madalaim: $ 0.050523 $ 0.050523 $ 0.050523 Praegune hind: $ 0.065148 $ 0.065148 $ 0.065148 Lisateave Colend (CLND) hinna kohta

Colend (CLND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Colend (CLND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLND tokeni tokenoomikat, avastage CLND tokeni reaalajas hinda!

CLND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLND võiks suunduda? Meie CLND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLND tokeni hinna ennustust kohe!

