CMX Agent logo

CMX Agent hind (CMX)

Loendis mitteolevad

1 CMX/USD reaalajas hind:

$0.00027692
-9.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CMX Agent (CMX) reaalajas hinnagraafik
CMX Agent (CMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00027477
24 h madal
$ 0.00030804
24 h kõrge

$ 0.00027477
$ 0.00030804
$ 0.00467669
$ 0.00018369
+0.17%

-9.06%

-14.56%

-14.56%

CMX Agent (CMX) reaalajas hind on $0.00027692. Viimase 24 tunni jooksul CMX kaubeldud madalaim $ 0.00027477 ja kõrgeim $ 0.00030804 näitab aktiivset turu volatiivsust. CMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00467669 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00018369.

Lüliajalise tootluse osas on CMX muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -9.06% 24 tunni vältel -14.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CMX Agent (CMX) – turuteave

$ 249.74K
--
$ 276.65K
902.75M
1,000,000,000.0
CMX Agent praegune turukapitalisatsioon on $ 249.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CMX ringlev varu on 902.75M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 276.65K.

CMX Agent (CMX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CMX Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CMX Agent ja USD hinnamuutus $ +0.0000193774.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CMX Agent ja USD hinnamuutus $ -0.0000500317.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CMX Agent ja USD hinnamuutus $ -0.0018237940525891735.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.06%
30 päeva$ +0.0000193774+7.00%
60 päeva$ -0.0000500317-18.06%
90 päeva$ -0.0018237940525891735-86.81%

Mis on CMX Agent (CMX)

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CMX Agent (CMX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CMX Agent hinna ennustus (USD)

Kui palju on CMX Agent (CMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CMX Agent (CMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CMX Agent nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CMX Agent hinna ennustust kohe!

CMX Agent (CMX) tokenoomika

CMX Agent (CMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CMX Agent (CMX) kohta

Kui palju on CMX Agent (CMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CMX hind USD on 0.00027692 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CMX/USD hind?
Praegune hind CMX/USD on $ 0.00027692. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CMX Agent turukapitalisatsioon?
CMX turukapitalisatsioon on $ 249.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CMX ringlev varu?
CMX ringlev varu on 902.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CMX (ATH) hind?
CMX saavutab ATH hinna summas 0.00467669 USD.
Mis oli kõigi aegade CMX madalaim (ATL) hind?
CMX nägi ATL hinda summas 0.00018369 USD.
Milline on CMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CMX kauplemismaht on -- USD.
Kas CMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CMX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.