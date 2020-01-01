CMX Agent (CMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CMX Agent (CMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CMX Agent (CMX) teave CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets. Ametlik veebisait: https://cmxagent.com Valge raamat: https://docs.cmxagent.com Ostke CMX kohe!

CMX Agent (CMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CMX Agent (CMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 255.22K $ 255.22K $ 255.22K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 902.75M $ 902.75M $ 902.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 282.72K $ 282.72K $ 282.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00467669 $ 0.00467669 $ 0.00467669 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00028257 $ 0.00028257 $ 0.00028257 Lisateave CMX Agent (CMX) hinna kohta

CMX Agent (CMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CMX Agent (CMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CMX tokeni tokenoomikat, avastage CMX tokeni reaalajas hinda!

