Mis on CitaDAO (KNIGHT)

CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.

Üksuse CitaDAO (KNIGHT) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CitaDAO (KNIGHT) kohta Kui palju on CitaDAO (KNIGHT) tänapäeval väärt? Reaalajas KNIGHT hind USD on 0.00142988 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNIGHT/USD hind? $ 0.00142988 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNIGHT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CitaDAO turukapitalisatsioon? KNIGHT turukapitalisatsioon on $ 2.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNIGHT ringlev varu? KNIGHT ringlev varu on 1.46B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNIGHT (ATH) hind? KNIGHT saavutab ATH hinna summas 0.07789 USD . Mis oli kõigi aegade KNIGHT madalaim (ATL) hind? KNIGHT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KNIGHT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNIGHT kauplemismaht on -- USD . Kas KNIGHT sel aastal kõrgemale ka suundub? KNIGHT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNIGHT hinna ennustust

