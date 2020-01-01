CitaDAO (KNIGHT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CitaDAO (KNIGHT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CitaDAO (KNIGHT) teave CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem. Ametlik veebisait: https://citadao.io Ostke KNIGHT kohe!

CitaDAO (KNIGHT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CitaDAO (KNIGHT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.30M $ 14.30M $ 14.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07789 $ 0.07789 $ 0.07789 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00142988 $ 0.00142988 $ 0.00142988 Lisateave CitaDAO (KNIGHT) hinna kohta

CitaDAO (KNIGHT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CitaDAO (KNIGHT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KNIGHT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KNIGHT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KNIGHT tokeni tokenoomikat, avastage KNIGHT tokeni reaalajas hinda!

KNIGHT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KNIGHT võiks suunduda? Meie KNIGHT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KNIGHT tokeni hinna ennustust kohe!

