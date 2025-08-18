Mis on Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Üksuse Circle USYC (USYC) allikas Ametlik veebisait

USYC kohalike valuutade suhtes

Circle USYC (USYC) tokenoomika

Circle USYC (USYC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USYC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Circle USYC (USYC) kohta Kui palju on Circle USYC (USYC) tänapäeval väärt? Reaalajas USYC hind USD on 1.097 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USYC/USD hind? $ 1.097 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USYC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Circle USYC turukapitalisatsioon? USYC turukapitalisatsioon on $ 411.79M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USYC ringlev varu? USYC ringlev varu on 375.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USYC (ATH) hind? USYC saavutab ATH hinna summas 1.12 USD . Mis oli kõigi aegade USYC madalaim (ATL) hind? USYC nägi ATL hinda summas 1.026 USD . Milline on USYC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USYC kauplemismaht on -- USD . Kas USYC sel aastal kõrgemale ka suundub? USYC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USYC hinna ennustust

