Circle USYC logo

Circle USYC hind (USYC)

Loendis mitteolevad

1 USYC/USD reaalajas hind:

$1.097
$1.097$1.097
0.00%1D
USD
Circle USYC (USYC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:10:42 (UTC+8)

Circle USYC (USYC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

--

--

+0.12%

+0.12%

Circle USYC (USYC) reaalajas hind on $1.097. Viimase 24 tunni jooksul USYC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. USYCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.12 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.026.

Lüliajalise tootluse osas on USYC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Circle USYC (USYC) – turuteave

$ 411.79M
$ 411.79M$ 411.79M

--
----

$ 411.79M
$ 411.79M$ 411.79M

375.53M
375.53M 375.53M

375,525,781.512949
375,525,781.512949 375,525,781.512949

Circle USYC praegune turukapitalisatsioon on $ 411.79M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USYC ringlev varu on 375.53M, mille koguvaru on 375525781.512949. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 411.79M.

Circle USYC (USYC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Circle USYC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Circle USYC ja USD hinnamuutus $ +0.0032011557.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Circle USYC ja USD hinnamuutus $ +0.0066440902.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Circle USYC ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0032011557+0.29%
60 päeva$ +0.0066440902+0.61%
90 päeva$ 0--

Mis on Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Üksuse Circle USYC (USYC) allikas

Ametlik veebisait

Circle USYC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Circle USYC (USYC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Circle USYC (USYC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Circle USYC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Circle USYC hinna ennustust kohe!

USYC kohalike valuutade suhtes

Circle USYC (USYC) tokenoomika

Circle USYC (USYC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USYC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Circle USYC (USYC) kohta

Kui palju on Circle USYC (USYC) tänapäeval väärt?
Reaalajas USYC hind USD on 1.097 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USYC/USD hind?
Praegune hind USYC/USD on $ 1.097. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Circle USYC turukapitalisatsioon?
USYC turukapitalisatsioon on $ 411.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USYC ringlev varu?
USYC ringlev varu on 375.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USYC (ATH) hind?
USYC saavutab ATH hinna summas 1.12 USD.
Mis oli kõigi aegade USYC madalaim (ATL) hind?
USYC nägi ATL hinda summas 1.026 USD.
Milline on USYC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USYC kauplemismaht on -- USD.
Kas USYC sel aastal kõrgemale ka suundub?
USYC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USYC hinna ennustust.
Circle USYC (USYC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.