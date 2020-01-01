Circle USYC (USYC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Circle USYC (USYC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Circle USYC (USYC) teave USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions. Ametlik veebisait: https://usyc.hashnote.com/

Circle USYC (USYC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Circle USYC (USYC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 411.98M $ 411.98M $ 411.98M Koguvaru: $ 375.53M $ 375.53M $ 375.53M Ringlev varu: $ 375.53M $ 375.53M $ 375.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 411.98M $ 411.98M $ 411.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Kõigi aegade madalaim: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Praegune hind: $ 1.097 $ 1.097 $ 1.097 Lisateave Circle USYC (USYC) hinna kohta

Circle USYC (USYC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Circle USYC (USYC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USYC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USYC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USYC tokeni tokenoomikat, avastage USYC tokeni reaalajas hinda!

USYC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USYC võiks suunduda? Meie USYC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USYC tokeni hinna ennustust kohe!

