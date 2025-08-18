Rohkem infot CHADETTE

CHADETTE Hinnainfo

CHADETTE Ametlik veebisait

CHADETTE Tokenoomika

CHADETTE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chadette logo

Chadette hind (CHADETTE)

Loendis mitteolevad

1 CHADETTE/USD reaalajas hind:

$0.00235647
$0.00235647$0.00235647
-4.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chadette (CHADETTE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:11:39 (UTC+8)

Chadette (CHADETTE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00235647
$ 0.00235647$ 0.00235647
24 h madal
$ 0.0025056
$ 0.0025056$ 0.0025056
24 h kõrge

$ 0.00235647
$ 0.00235647$ 0.00235647

$ 0.0025056
$ 0.0025056$ 0.0025056

$ 0.00711748
$ 0.00711748$ 0.00711748

$ 0
$ 0$ 0

-1.38%

-4.82%

-9.58%

-9.58%

Chadette (CHADETTE) reaalajas hind on $0.00235644. Viimase 24 tunni jooksul CHADETTE kaubeldud madalaim $ 0.00235647 ja kõrgeim $ 0.0025056 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHADETTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00711748 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHADETTE muutunud -1.38% viimase tunni jooksul, -4.82% 24 tunni vältel -9.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chadette (CHADETTE) – turuteave

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

--
----

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

991.79M
991.79M 991.79M

991,792,560.8776889
991,792,560.8776889 991,792,560.8776889

Chadette praegune turukapitalisatsioon on $ 2.35M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHADETTE ringlev varu on 991.79M, mille koguvaru on 991792560.8776889. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.35M.

Chadette (CHADETTE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chadette ja USD hinnamuutus $ -0.000119548000259351.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chadette ja USD hinnamuutus $ -0.0008206109.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chadette ja USD hinnamuutus $ -0.0001386166.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chadette ja USD hinnamuutus $ -0.001927200432819112.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000119548000259351-4.82%
30 päeva$ -0.0008206109-34.82%
60 päeva$ -0.0001386166-5.88%
90 päeva$ -0.001927200432819112-44.98%

Mis on Chadette (CHADETTE)

Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chadette (CHADETTE) allikas

Ametlik veebisait

Chadette hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chadette (CHADETTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chadette (CHADETTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chadette nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chadette hinna ennustust kohe!

CHADETTE kohalike valuutade suhtes

Chadette (CHADETTE) tokenoomika

Chadette (CHADETTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHADETTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chadette (CHADETTE) kohta

Kui palju on Chadette (CHADETTE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHADETTE hind USD on 0.00235644 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHADETTE/USD hind?
Praegune hind CHADETTE/USD on $ 0.00235644. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chadette turukapitalisatsioon?
CHADETTE turukapitalisatsioon on $ 2.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHADETTE ringlev varu?
CHADETTE ringlev varu on 991.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHADETTE (ATH) hind?
CHADETTE saavutab ATH hinna summas 0.00711748 USD.
Mis oli kõigi aegade CHADETTE madalaim (ATL) hind?
CHADETTE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHADETTE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHADETTE kauplemismaht on -- USD.
Kas CHADETTE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHADETTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHADETTE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:11:39 (UTC+8)

Chadette (CHADETTE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.