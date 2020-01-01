Chadette (CHADETTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chadette (CHADETTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chadette (CHADETTE) teave Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the "Chad" archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset. Ametlik veebisait: https://www.chadette.xyz/

Chadette (CHADETTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chadette (CHADETTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Koguvaru: $ 991.79M $ 991.79M $ 991.79M Ringlev varu: $ 991.79M $ 991.79M $ 991.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00711748 $ 0.00711748 $ 0.00711748 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00249558 $ 0.00249558 $ 0.00249558 Lisateave Chadette (CHADETTE) hinna kohta

Chadette (CHADETTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chadette (CHADETTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHADETTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHADETTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHADETTE tokeni tokenoomikat, avastage CHADETTE tokeni reaalajas hinda!

CHADETTE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHADETTE võiks suunduda? Meie CHADETTE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHADETTE tokeni hinna ennustust kohe!

