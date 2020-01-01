BOOKUSD (BUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BOOKUSD (BUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

BOOKUSD (BUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOOKUSD (BUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.92K $ 82.92K $ 82.92K Koguvaru: $ 81.40K $ 81.40K $ 81.40K Ringlev varu: $ 81.40K $ 81.40K $ 81.40K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.92K $ 82.92K $ 82.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.859142 $ 0.859142 $ 0.859142 Praegune hind: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Lisateave BOOKUSD (BUD) hinna kohta

BOOKUSD (BUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOOKUSD (BUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUD tokeni tokenoomikat, avastage BUD tokeni reaalajas hinda!

BUD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUD võiks suunduda? Meie BUD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

