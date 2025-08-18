Rohkem infot BUD

BOOKUSD hind (BUD)

Loendis mitteolevad

1 BUD/USD reaalajas hind:

$1.024
-2.10%1D
mexc
USD
BOOKUSD (BUD) reaalajas hinnagraafik
BOOKUSD (BUD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.019
24 h madal
$ 1.052
24 h kõrge

$ 1.019
$ 1.052
$ 1.9
$ 0.859142
+0.22%

-2.11%

-0.96%

-0.96%

BOOKUSD (BUD) reaalajas hind on $1.024. Viimase 24 tunni jooksul BUD kaubeldud madalaim $ 1.019 ja kõrgeim $ 1.052 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.859142.

Lüliajalise tootluse osas on BUD muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -2.11% 24 tunni vältel -0.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOOKUSD (BUD) – turuteave

$ 84.48K
--
----

$ 84.48K
82.62K
82,619.11857142889
BOOKUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 84.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUD ringlev varu on 82.62K, mille koguvaru on 82619.11857142889. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.48K.

BOOKUSD (BUD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BOOKUSD ja USD hinnamuutus $ -0.022167654007799.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOOKUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0631412736.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOOKUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0152629248.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOOKUSD ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.022167654007799-2.11%
30 päeva$ -0.0631412736-6.16%
60 päeva$ +0.0152629248+1.49%
90 päeva$ 0--

Mis on BOOKUSD (BUD)

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

Üksuse BOOKUSD (BUD) allikas

Ametlik veebisait

BOOKUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOOKUSD (BUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOKUSD (BUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOKUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOOKUSD hinna ennustust kohe!

BUD kohalike valuutade suhtes

BOOKUSD (BUD) tokenoomika

BOOKUSD (BUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOOKUSD (BUD) kohta

Kui palju on BOOKUSD (BUD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUD hind USD on 1.024 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUD/USD hind?
Praegune hind BUD/USD on $ 1.024. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOOKUSD turukapitalisatsioon?
BUD turukapitalisatsioon on $ 84.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUD ringlev varu?
BUD ringlev varu on 82.62K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUD (ATH) hind?
BUD saavutab ATH hinna summas 1.9 USD.
Mis oli kõigi aegade BUD madalaim (ATL) hind?
BUD nägi ATL hinda summas 0.859142 USD.
Milline on BUD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUD kauplemismaht on -- USD.
Kas BUD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.