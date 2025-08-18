Rohkem infot ARCONA

Arcona hind (ARCONA)

1 ARCONA/USD reaalajas hind:

$0.0042854
-6.00%1D
Arcona (ARCONA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:17:38 (UTC+8)

Arcona (ARCONA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00425099
24 h madal
$ 0.01320413
24 h kõrge

$ 0.00425099
$ 0.01320413
$ 2.24
$ 0.00161339
-0.15%

-6.09%

-73.16%

-73.16%

Arcona (ARCONA) reaalajas hind on $0.0042854. Viimase 24 tunni jooksul ARCONA kaubeldud madalaim $ 0.00425099 ja kõrgeim $ 0.01320413 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARCONAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.24 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00161339.

Lüliajalise tootluse osas on ARCONA muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -6.09% 24 tunni vältel -73.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arcona (ARCONA) – turuteave

$ 65.06K
--
$ 65.06K
15.18M
15,181,707.0
Arcona praegune turukapitalisatsioon on $ 65.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARCONA ringlev varu on 15.18M, mille koguvaru on 15181707.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.06K.

Arcona (ARCONA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Arcona ja USD hinnamuutus $ -0.000278127176574065.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Arcona ja USD hinnamuutus $ -0.0032391140.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Arcona ja USD hinnamuutus $ +0.0022530104.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Arcona ja USD hinnamuutus $ -0.007603700244164647.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000278127176574065-6.09%
30 päeva$ -0.0032391140-75.58%
60 päeva$ +0.0022530104+52.57%
90 päeva$ -0.007603700244164647-63.95%

Mis on Arcona (ARCONA)

The Arcona Ecosystem creates a Digital Land - a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Valge raamat
Ametlik veebisait

Arcona hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arcona (ARCONA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arcona (ARCONA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arcona nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arcona hinna ennustust kohe!

ARCONA kohalike valuutade suhtes

Arcona (ARCONA) tokenoomika

Arcona (ARCONA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARCONA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arcona (ARCONA) kohta

Kui palju on Arcona (ARCONA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARCONA hind USD on 0.0042854 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARCONA/USD hind?
Praegune hind ARCONA/USD on $ 0.0042854. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arcona turukapitalisatsioon?
ARCONA turukapitalisatsioon on $ 65.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARCONA ringlev varu?
ARCONA ringlev varu on 15.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARCONA (ATH) hind?
ARCONA saavutab ATH hinna summas 2.24 USD.
Mis oli kõigi aegade ARCONA madalaim (ATL) hind?
ARCONA nägi ATL hinda summas 0.00161339 USD.
Milline on ARCONA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARCONA kauplemismaht on -- USD.
Kas ARCONA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARCONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARCONA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.