Rohkem infot CLANKER

CLANKER Hinnainfo

CLANKER Ametlik veebisait

CLANKER Tokenoomika

CLANKER Hinnaprognoos

CLANKER Ajalugu

CLANKER – ostujuhend

CLANKER-usaldusraha valuutakonverter

CLANKER Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

tokenbot logo

tokenbot hind(CLANKER)

1 CLANKER/USD reaalajas hind:

$48.64
$48.64$48.64
-0.02%1D
USD
tokenbot (CLANKER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:22 (UTC+8)

tokenbot (CLANKER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 47.85
$ 47.85$ 47.85
24 h madal
$ 50.32
$ 50.32$ 50.32
24 h kõrge

$ 47.85
$ 47.85$ 47.85

$ 50.32
$ 50.32$ 50.32

$ 193.10932668810565
$ 193.10932668810565$ 193.10932668810565

$ 0.003874854309073287
$ 0.003874854309073287$ 0.003874854309073287

+0.74%

-0.02%

-24.34%

-24.34%

tokenbot (CLANKER) reaalajas hind on $ 48.64. Viimase 24 tunni jooksul CLANKER kaubeldud madalaim $ 47.85 ja kõrgeim $ 50.32 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLANKERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 193.10932668810565 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003874854309073287.

Lüliajalise tootluse osas on CLANKER muutunud +0.74% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -24.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

tokenbot (CLANKER) – turuteave

No.590

$ 48.64M
$ 48.64M$ 48.64M

$ 68.84K
$ 68.84K$ 68.84K

$ 48.64M
$ 48.64M$ 48.64M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BASE

tokenbot praegune turukapitalisatsioon on $ 48.64M $ 68.84K 24 tunnise kauplemismahuga. CLANKER ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.64M.

tokenbot (CLANKER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse tokenbot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0097-0.02%
30 päeva$ +11.35+30.43%
60 päeva$ +22.46+85.79%
90 päeva$ +14.16+41.06%
tokenbot Hinnamuutus täna

Täna registreeris CLANKER muutuse $ -0.0097 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

tokenbot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +11.35 (+30.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

tokenbot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLANKER $ +22.46 (+85.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

tokenbot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +14.16 (+41.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada tokenbot (CLANKER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe tokenbot hinnaajaloo lehte.

Mis on tokenbot (CLANKER)

CLANKER is a meme coin on the Base chain.

tokenbot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie tokenbot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CLANKER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse tokenbot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie tokenbot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

tokenbot hinna ennustus (USD)

Kui palju on tokenbot (CLANKER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie tokenbot (CLANKER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida tokenbot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake tokenbot hinna ennustust kohe!

tokenbot (CLANKER) tokenoomika

tokenbot (CLANKER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLANKER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

tokenbot (CLANKER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas tokenbot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust tokenbot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CLANKER kohalike valuutade suhtes

1 tokenbot(CLANKER)/VND
1,279,961.6
1 tokenbot(CLANKER)/AUD
A$73.9328
1 tokenbot(CLANKER)/GBP
35.5072
1 tokenbot(CLANKER)/EUR
41.344
1 tokenbot(CLANKER)/USD
$48.64
1 tokenbot(CLANKER)/MYR
RM204.7744
1 tokenbot(CLANKER)/TRY
1,984.0256
1 tokenbot(CLANKER)/JPY
¥7,150.08
1 tokenbot(CLANKER)/ARS
ARS$63,086.5664
1 tokenbot(CLANKER)/RUB
3,877.0944
1 tokenbot(CLANKER)/INR
4,256.4864
1 tokenbot(CLANKER)/IDR
Rp784,516.0192
1 tokenbot(CLANKER)/KRW
67,555.1232
1 tokenbot(CLANKER)/PHP
2,750.592
1 tokenbot(CLANKER)/EGP
￡E.2,347.3664
1 tokenbot(CLANKER)/BRL
R$262.656
1 tokenbot(CLANKER)/CAD
C$67.1232
1 tokenbot(CLANKER)/BDT
5,906.8416
1 tokenbot(CLANKER)/NGN
74,601.1136
1 tokenbot(CLANKER)/UAH
2,004.4544
1 tokenbot(CLANKER)/VES
Bs6,566.4
1 tokenbot(CLANKER)/CLP
$46,888.96
1 tokenbot(CLANKER)/PKR
Rs13,778.7392
1 tokenbot(CLANKER)/KZT
26,334.1824
1 tokenbot(CLANKER)/THB
฿1,571.072
1 tokenbot(CLANKER)/TWD
NT$1,460.6592
1 tokenbot(CLANKER)/AED
د.إ178.5088
1 tokenbot(CLANKER)/CHF
Fr38.912
1 tokenbot(CLANKER)/HKD
HK$380.3648
1 tokenbot(CLANKER)/AMD
֏18,593.1264
1 tokenbot(CLANKER)/MAD
.د.م437.2736
1 tokenbot(CLANKER)/MXN
$917.8368
1 tokenbot(CLANKER)/PLN
177.0496
1 tokenbot(CLANKER)/RON
лв210.1248
1 tokenbot(CLANKER)/SEK
kr464.512
1 tokenbot(CLANKER)/BGN
лв81.2288
1 tokenbot(CLANKER)/HUF
Ft16,420.864
1 tokenbot(CLANKER)/CZK
1,016.576
1 tokenbot(CLANKER)/KWD
د.ك14.8352
1 tokenbot(CLANKER)/ILS
163.9168
1 tokenbot(CLANKER)/NOK
kr495.6416
1 tokenbot(CLANKER)/NZD
$81.7152

tokenbot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest tokenbot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse tokenbot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse tokenbot kohta

Kui palju on tokenbot (CLANKER) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLANKER hind USD on 48.64 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLANKER/USD hind?
Praegune hind CLANKER/USD on $ 48.64. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on tokenbot turukapitalisatsioon?
CLANKER turukapitalisatsioon on $ 48.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLANKER ringlev varu?
CLANKER ringlev varu on 1.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLANKER (ATH) hind?
CLANKER saavutab ATH hinna summas 193.10932668810565 USD.
Mis oli kõigi aegade CLANKER madalaim (ATL) hind?
CLANKER nägi ATL hinda summas 0.003874854309073287 USD.
Milline on CLANKER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLANKER kauplemismaht on $ 68.84K USD.
Kas CLANKER sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLANKER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLANKER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:22 (UTC+8)

tokenbot (CLANKER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CLANKER/USD kalkulaator

Summa

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 48.64 USD

Kauplemine: CLANKER

CLANKERUSDT
$48.64
$48.64$48.64
+0.06%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu