APYSwap hind (APYS)

1 APYS/USD reaalajas hind:

$0.00258825
$0.00258825
-11.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
APYSwap (APYS) reaalajas hinnagraafik
APYSwap (APYS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00255224
$ 0.00255224
24 h madal
$ 0.00318525
$ 0.00318525
24 h kõrge

$ 0.00255224
$ 0.00255224

$ 0.00318525
$ 0.00318525

$ 3.58
$ 3.58

$ 0.00178505
$ 0.00178505

-3.54%

-11.36%

+8.77%

+8.77%

APYSwap (APYS) reaalajas hind on $0.00258825. Viimase 24 tunni jooksul APYS kaubeldud madalaim $ 0.00255224 ja kõrgeim $ 0.00318525 näitab aktiivset turu volatiivsust. APYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.58 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00178505.

Lüliajalise tootluse osas on APYS muutunud -3.54% viimase tunni jooksul, -11.36% 24 tunni vältel +8.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

APYSwap (APYS) – turuteave

$ 25.28K
$ 25.28K

--
--

$ 258.83K
$ 258.83K

9.77M
9.77M

100,000,000.0
100,000,000.0

APYSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 25.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. APYS ringlev varu on 9.77M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 258.83K.

APYSwap (APYS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse APYSwap ja USD hinnamuutus $ -0.000332001899663855.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse APYSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0000186183.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse APYSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0004076739.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse APYSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0001996325477918957.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000332001899663855-11.36%
30 päeva$ +0.0000186183+0.72%
60 päeva$ +0.0004076739+15.75%
90 päeva$ +0.0001996325477918957+8.36%

Mis on APYSwap (APYS)

APYSwap is a protocol for the decentralised exchange of shares of Tokenized Vaults. It achieves this through the creation of a Layer 2 blockchain where users can trustlessly swap accounts & assets from multiple Layer 1 blockchains. Including Ethereum, Polkadot, HECO, and Binance Smart Chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse APYSwap (APYS) allikas

Ametlik veebisait

APYSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on APYSwap (APYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie APYSwap (APYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida APYSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake APYSwap hinna ennustust kohe!

APYS kohalike valuutade suhtes

APYSwap (APYS) tokenoomika

APYSwap (APYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse APYSwap (APYS) kohta

Kui palju on APYSwap (APYS) tänapäeval väärt?
Reaalajas APYS hind USD on 0.00258825 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APYS/USD hind?
Praegune hind APYS/USD on $ 0.00258825. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on APYSwap turukapitalisatsioon?
APYS turukapitalisatsioon on $ 25.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APYS ringlev varu?
APYS ringlev varu on 9.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APYS (ATH) hind?
APYS saavutab ATH hinna summas 3.58 USD.
Mis oli kõigi aegade APYS madalaim (ATL) hind?
APYS nägi ATL hinda summas 0.00178505 USD.
Milline on APYS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APYS kauplemismaht on -- USD.
Kas APYS sel aastal kõrgemale ka suundub?
APYS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APYS hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.