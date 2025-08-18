Mis on APYSwap (APYS)

APYSwap is a protocol for the decentralised exchange of shares of Tokenized Vaults. It achieves this through the creation of a Layer 2 blockchain where users can trustlessly swap accounts & assets from multiple Layer 1 blockchains. Including Ethereum, Polkadot, HECO, and Binance Smart Chain.

Kui palju on APYSwap (APYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie APYSwap (APYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

APYSwap (APYS) tokenoomika

APYSwap (APYS) tokenoomika

APYSwap (APYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse APYSwap (APYS) kohta Kui palju on APYSwap (APYS) tänapäeval väärt? Reaalajas APYS hind USD on 0.00258825 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune APYS/USD hind? $ 0.00258825 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind APYS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on APYSwap turukapitalisatsioon? APYS turukapitalisatsioon on $ 25.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on APYS ringlev varu? APYS ringlev varu on 9.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim APYS (ATH) hind? APYS saavutab ATH hinna summas 3.58 USD . Mis oli kõigi aegade APYS madalaim (ATL) hind? APYS nägi ATL hinda summas 0.00178505 USD . Milline on APYS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine APYS kauplemismaht on -- USD . Kas APYS sel aastal kõrgemale ka suundub? APYS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APYS hinna ennustust

