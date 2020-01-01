APYSwap (APYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi APYSwap (APYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

APYSwap (APYS) teave APYSwap is a protocol for the decentralised exchange of shares of Tokenized Vaults. It achieves this through the creation of a Layer 2 blockchain where users can trustlessly swap accounts & assets from multiple Layer 1 blockchains. Including Ethereum, Polkadot, HECO, and Binance Smart Chain. Ametlik veebisait: https://apyswap.com/ Ostke APYS kohe!

APYSwap (APYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage APYSwap (APYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.43K $ 26.43K $ 26.43K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 9.77M $ 9.77M $ 9.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 270.61K $ 270.61K $ 270.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.58 $ 3.58 $ 3.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00178505 $ 0.00178505 $ 0.00178505 Praegune hind: $ 0.00270614 $ 0.00270614 $ 0.00270614 Lisateave APYSwap (APYS) hinna kohta

APYSwap (APYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud APYSwap (APYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APYS tokeni tokenoomikat, avastage APYS tokeni reaalajas hinda!

APYS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APYS võiks suunduda? Meie APYS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APYS tokeni hinna ennustust kohe!

