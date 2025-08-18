Rohkem infot ALGT

ALGT Hinnainfo

ALGT Valge raamat

ALGT Ametlik veebisait

ALGT Tokenoomika

ALGT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AlgoTrade logo

AlgoTrade hind (ALGT)

Loendis mitteolevad

1 ALGT/USD reaalajas hind:

$0.00597069
$0.00597069$0.00597069
+4.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
AlgoTrade (ALGT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:33:45 (UTC+8)

AlgoTrade (ALGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00558037
$ 0.00558037$ 0.00558037
24 h madal
$ 0.00606675
$ 0.00606675$ 0.00606675
24 h kõrge

$ 0.00558037
$ 0.00558037$ 0.00558037

$ 0.00606675
$ 0.00606675$ 0.00606675

$ 0.01476287
$ 0.01476287$ 0.01476287

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+4.67%

+2.98%

+2.98%

AlgoTrade (ALGT) reaalajas hind on $0.00597069. Viimase 24 tunni jooksul ALGT kaubeldud madalaim $ 0.00558037 ja kõrgeim $ 0.00606675 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01476287 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ALGT muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +4.67% 24 tunni vältel +2.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AlgoTrade (ALGT) – turuteave

$ 537.36K
$ 537.36K$ 537.36K

--
----

$ 597.07K
$ 597.07K$ 597.07K

90.00M
90.00M 90.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

AlgoTrade praegune turukapitalisatsioon on $ 537.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALGT ringlev varu on 90.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 597.07K.

AlgoTrade (ALGT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AlgoTrade ja USD hinnamuutus $ +0.00026621.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AlgoTrade ja USD hinnamuutus $ -0.0001409823.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AlgoTrade ja USD hinnamuutus $ +0.0059355948.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AlgoTrade ja USD hinnamuutus $ +0.003785724337933727.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00026621+4.67%
30 päeva$ -0.0001409823-2.36%
60 päeva$ +0.0059355948+99.41%
90 päeva$ +0.003785724337933727+173.26%

Mis on AlgoTrade (ALGT)

AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AlgoTrade (ALGT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

AlgoTrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on AlgoTrade (ALGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AlgoTrade (ALGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AlgoTrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AlgoTrade hinna ennustust kohe!

ALGT kohalike valuutade suhtes

AlgoTrade (ALGT) tokenoomika

AlgoTrade (ALGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AlgoTrade (ALGT) kohta

Kui palju on AlgoTrade (ALGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALGT hind USD on 0.00597069 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALGT/USD hind?
Praegune hind ALGT/USD on $ 0.00597069. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AlgoTrade turukapitalisatsioon?
ALGT turukapitalisatsioon on $ 537.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALGT ringlev varu?
ALGT ringlev varu on 90.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALGT (ATH) hind?
ALGT saavutab ATH hinna summas 0.01476287 USD.
Mis oli kõigi aegade ALGT madalaim (ATL) hind?
ALGT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ALGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALGT kauplemismaht on -- USD.
Kas ALGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALGT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:33:45 (UTC+8)

AlgoTrade (ALGT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.