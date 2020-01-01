AlgoTrade (ALGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AlgoTrade (ALGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AlgoTrade (ALGT) teave AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion. Ametlik veebisait: https://www.algotrade.biz/ Valge raamat: https://algo-trade.gitbook.io/docs Ostke ALGT kohe!

AlgoTrade (ALGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AlgoTrade (ALGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 471.28K $ 471.28K $ 471.28K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 523.65K $ 523.65K $ 523.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01476287 $ 0.01476287 $ 0.01476287 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00520575 $ 0.00520575 $ 0.00520575 Lisateave AlgoTrade (ALGT) hinna kohta

AlgoTrade (ALGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AlgoTrade (ALGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALGT tokeni tokenoomikat, avastage ALGT tokeni reaalajas hinda!

ALGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALGT võiks suunduda? Meie ALGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALGT tokeni hinna ennustust kohe!

