Akio logo

Akio hind (AKIO)

Loendis mitteolevad

1 AKIO/USD reaalajas hind:

$0.00710444
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Akio (AKIO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:02:44 (UTC+8)

Akio (AKIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00700691
24 h madal
$ 0.0072014
24 h kõrge

$ 0.00700691
$ 0.0072014
$ 0.02464502
$ 0.00700465
-1.24%

-0.09%

-23.65%

-23.65%

Akio (AKIO) reaalajas hind on $0.00710444. Viimase 24 tunni jooksul AKIO kaubeldud madalaim $ 0.00700691 ja kõrgeim $ 0.0072014 näitab aktiivset turu volatiivsust. AKIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02464502 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00700465.

Lüliajalise tootluse osas on AKIO muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel -23.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Akio (AKIO) – turuteave

$ 7.00M
--
$ 7.10M
985.79M
999,870,054.388753
Akio praegune turukapitalisatsioon on $ 7.00M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AKIO ringlev varu on 985.79M, mille koguvaru on 999870054.388753. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.10M.

Akio (AKIO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Akio ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Akio ja USD hinnamuutus $ -0.0025868850.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Akio ja USD hinnamuutus $ -0.0026751115.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Akio ja USD hinnamuutus $ -0.00725208209991453.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.09%
30 päeva$ -0.0025868850-36.41%
60 päeva$ -0.0026751115-37.65%
90 päeva$ -0.00725208209991453-50.51%

Mis on Akio (AKIO)

Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Akio (AKIO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Akio hinna ennustus (USD)

Kui palju on Akio (AKIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Akio (AKIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Akio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Akio hinna ennustust kohe!

AKIO kohalike valuutade suhtes

Akio (AKIO) tokenoomika

Akio (AKIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Akio (AKIO) kohta

Kui palju on Akio (AKIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AKIO hind USD on 0.00710444 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AKIO/USD hind?
Praegune hind AKIO/USD on $ 0.00710444. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Akio turukapitalisatsioon?
AKIO turukapitalisatsioon on $ 7.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AKIO ringlev varu?
AKIO ringlev varu on 985.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKIO (ATH) hind?
AKIO saavutab ATH hinna summas 0.02464502 USD.
Mis oli kõigi aegade AKIO madalaim (ATL) hind?
AKIO nägi ATL hinda summas 0.00700465 USD.
Milline on AKIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AKIO kauplemismaht on -- USD.
Kas AKIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AKIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKIO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:02:44 (UTC+8)

