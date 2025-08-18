Mis on Akio (AKIO)

Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.

Üksuse Akio (AKIO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Akio hinna ennustus (USD)

Kui palju on Akio (AKIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Akio (AKIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Akio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Akio hinna ennustust kohe!

AKIO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Akio (AKIO) tokenoomika

Akio (AKIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Akio (AKIO) kohta Kui palju on Akio (AKIO) tänapäeval väärt? Reaalajas AKIO hind USD on 0.00710444 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AKIO/USD hind? $ 0.00710444 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AKIO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Akio turukapitalisatsioon? AKIO turukapitalisatsioon on $ 7.00M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AKIO ringlev varu? AKIO ringlev varu on 985.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKIO (ATH) hind? AKIO saavutab ATH hinna summas 0.02464502 USD . Mis oli kõigi aegade AKIO madalaim (ATL) hind? AKIO nägi ATL hinda summas 0.00700465 USD . Milline on AKIO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AKIO kauplemismaht on -- USD . Kas AKIO sel aastal kõrgemale ka suundub? AKIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKIO hinna ennustust

