Akio (AKIO) teave Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Ametlik veebisait: https://akio.one Valge raamat: https://akio.one/whitepaper

Akio (AKIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Akio (AKIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.77M $ 6.77M $ 6.77M Koguvaru: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ringlev varu: $ 985.79M $ 985.79M $ 985.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.87M $ 6.87M $ 6.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00660116 $ 0.00660116 $ 0.00660116 Praegune hind: $ 0.00686268 $ 0.00686268 $ 0.00686268 Lisateave Akio (AKIO) hinna kohta

Akio (AKIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Akio (AKIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AKIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AKIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AKIO tokeni tokenoomikat, avastage AKIO tokeni reaalajas hinda!

AKIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AKIO võiks suunduda? Meie AKIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AKIO tokeni hinna ennustust kohe!

