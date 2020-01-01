Zora (ZORA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zora (ZORA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zora (ZORA) teave ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. Ametlik veebisait: https://zora.co/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 Ostke ZORA kohe!

Zora (ZORA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zora (ZORA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 303.36M $ 303.36M $ 303.36M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.24B $ 3.24B $ 3.24B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 937.25M $ 937.25M $ 937.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.148499 $ 0.148499 $ 0.148499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 Praegune hind: $ 0.093725 $ 0.093725 $ 0.093725 Lisateave Zora (ZORA) hinna kohta

Zora (ZORA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zora (ZORA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZORA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZORA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZORA tokeni tokenoomikat, avastage ZORA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZORA Kas olete huvitatud Zora (ZORA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZORA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZORA MEXC-ist osta!

Zora (ZORA) hinna ajalugu ZORA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZORA hinna ajalugu kohe!

ZORA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZORA võiks suunduda? Meie ZORA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZORA tokeni hinna ennustust kohe!

