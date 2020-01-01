Panther Protocol (ZKP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Panther Protocol (ZKP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Panther Protocol (ZKP) teave Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Ametlik veebisait: https://www.pantherprotocol.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Ostke ZKP kohe!

Panther Protocol (ZKP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Panther Protocol (ZKP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 Praegune hind: $ 0.00756 $ 0.00756 $ 0.00756 Lisateave Panther Protocol (ZKP) hinna kohta

Panther Protocol (ZKP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Panther Protocol (ZKP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZKP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZKP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZKP tokeni tokenoomikat, avastage ZKP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZKP Kas olete huvitatud Panther Protocol (ZKP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZKP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZKP MEXC-ist osta!

Panther Protocol (ZKP) hinna ajalugu ZKP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZKP hinna ajalugu kohe!

ZKP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZKP võiks suunduda? Meie ZKP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZKP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!