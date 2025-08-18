Rohkem infot ZIL

Zilliqa hind(ZIL)

$0.01155
-2.36%1D
Zilliqa (ZIL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:30:34 (UTC+8)

Zilliqa (ZIL) hinna teave (USD)

$ 0.01142
24 h madal
$ 0.01187
24 h kõrge

$ 0.01142
$ 0.01187
$ 0.25629331
$ 0.00247720674605
-0.44%

-2.36%

-3.36%

-3.36%

Zilliqa (ZIL) reaalajas hind on $ 0.01154. Viimase 24 tunni jooksul ZIL kaubeldud madalaim $ 0.01142 ja kõrgeim $ 0.01187 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25629331 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00247720674605.

Lüliajalise tootluse osas on ZIL muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -2.36% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

No.195

$ 223.92M
$ 231.03K
$ 242.34M
19.40B
21,000,000,000
20,887,089,796.885174
92.40%

2018-01-25 00:00:00

$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081

ZIL

Zilliqa praegune turukapitalisatsioon on $ 223.92M $ 231.03K 24 tunnise kauplemismahuga. ZIL ringlev varu on 19.40B, mille koguvaru on 20887089796.885174. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 242.34M.

Zilliqa (ZIL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zilliqa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002792-2.36%
30 päeva$ -0.00132-10.27%
60 päeva$ +0.00078+7.24%
90 päeva$ -0.00108-8.56%
Zilliqa Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZIL muutuse $ -0.0002792 (-2.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zilliqa 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00132 (-10.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zilliqa 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZIL $ +0.00078 (+7.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zilliqa 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00108 (-8.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zilliqa (ZIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zilliqa hinnaajaloo lehte.

Mis on Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zilliqa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zilliqa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zilliqa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zilliqa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zilliqa (ZIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zilliqa (ZIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zilliqa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zilliqa hinna ennustust kohe!

Zilliqa (ZIL) tokenoomika

Zilliqa (ZIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zilliqa (ZIL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zilliqa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zilliqa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zilliqa võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zilliqa ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zilliqa kohta

Kui palju on Zilliqa (ZIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZIL hind USD on 0.01154 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZIL/USD hind?
Praegune hind ZIL/USD on $ 0.01154. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zilliqa turukapitalisatsioon?
ZIL turukapitalisatsioon on $ 223.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZIL ringlev varu?
ZIL ringlev varu on 19.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZIL (ATH) hind?
ZIL saavutab ATH hinna summas 0.25629331 USD.
Mis oli kõigi aegade ZIL madalaim (ATL) hind?
ZIL nägi ATL hinda summas 0.00247720674605 USD.
Milline on ZIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZIL kauplemismaht on $ 231.03K USD.
Kas ZIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZIL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:30:34 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

