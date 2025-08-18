Mis on Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zilliqa kohta Kui palju on Zilliqa (ZIL) tänapäeval väärt? Reaalajas ZIL hind USD on 0.01154 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZIL/USD hind? $ 0.01154 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZIL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zilliqa turukapitalisatsioon? ZIL turukapitalisatsioon on $ 223.92M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZIL ringlev varu? ZIL ringlev varu on 19.40B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZIL (ATH) hind? ZIL saavutab ATH hinna summas 0.25629331 USD . Mis oli kõigi aegade ZIL madalaim (ATL) hind? ZIL nägi ATL hinda summas 0.00247720674605 USD . Milline on ZIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZIL kauplemismaht on $ 231.03K USD . Kas ZIL sel aastal kõrgemale ka suundub? ZIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZIL hinna ennustust

