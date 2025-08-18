Zilliqa (ZIL) reaalajas hind on $ 0.01154. Viimase 24 tunni jooksul ZIL kaubeldud madalaim $ 0.01142 ja kõrgeim $ 0.01187 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25629331 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00247720674605.
Lüliajalise tootluse osas on ZIL muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -2.36% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zilliqa (ZIL) – turuteave
Zilliqa praegune turukapitalisatsioon on $ 223.92M$ 231.03K 24 tunnise kauplemismahuga. ZIL ringlev varu on 19.40B, mille koguvaru on 20887089796.885174. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 242.34M.
Zilliqa (ZIL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zilliqa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002792
-2.36%
30 päeva
$ -0.00132
-10.27%
60 päeva
$ +0.00078
+7.24%
90 päeva
$ -0.00108
-8.56%
Zilliqa Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZIL muutuse $ -0.0002792 (-2.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zilliqa 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00132 (-10.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zilliqa 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZIL $ +0.00078 (+7.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zilliqa 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00108 (-8.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Zilliqa (ZIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.
