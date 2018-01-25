Zilliqa (ZIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zilliqa (ZIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zilliqa (ZIL) teave Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Ametlik veebisait: https://www.zilliqa.com/ Valge raamat: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://viewblock.io/zilliqa Ostke ZIL kohe!

Zilliqa (ZIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zilliqa (ZIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 210.17M $ 210.17M $ 210.17M Koguvaru: $ 20.59B $ 20.59B $ 20.59B Ringlev varu: $ 19.11B $ 19.11B $ 19.11B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 231.00M $ 231.00M $ 231.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 Praegune hind: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Lisateave Zilliqa (ZIL) hinna kohta

Zilliqa (ZIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zilliqa (ZIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZIL tokeni tokenoomikat, avastage ZIL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZIL Kas olete huvitatud Zilliqa (ZIL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZIL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZIL MEXC-ist osta!

Zilliqa (ZIL) hinna ajalugu ZIL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZIL hinna ajalugu kohe!

ZIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZIL võiks suunduda? Meie ZIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZIL tokeni hinna ennustust kohe!

