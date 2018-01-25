ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

NimiZIL

KohtNo.192

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.07%

Ringlev varu19,519,840,461.079105

Maksimaalne varu21,000,000,000

Koguvaru20,200,995,886.789104

Ringluse määr0.9295%

Väljaandmise kuupäev2018-01-25 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.0081 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.25629331,2021-05-06

Madalaim hind0.00247720674605,2020-03-13

Avalik plokiahelZIL

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

