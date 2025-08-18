Rohkem infot YNE

yesnoerror hind(YNE)

1 YNE/USD reaalajas hind:

$0.006519
$0.006519$0.006519
-9.26%1D
USD
yesnoerror (YNE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:40:13 (UTC+8)

yesnoerror (YNE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006217
$ 0.006217$ 0.006217
24 h madal
$ 0.007277
$ 0.007277$ 0.007277
24 h kõrge

$ 0.006217
$ 0.006217$ 0.006217

$ 0.007277
$ 0.007277$ 0.007277

$ 0.11416159351937728
$ 0.11416159351937728$ 0.11416159351937728

$ 0.001766121672165897
$ 0.001766121672165897$ 0.001766121672165897

-2.37%

-9.26%

+21.11%

+21.11%

yesnoerror (YNE) reaalajas hind on $ 0.006522. Viimase 24 tunni jooksul YNE kaubeldud madalaim $ 0.006217 ja kõrgeim $ 0.007277 näitab aktiivset turu volatiivsust. YNEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11416159351937728 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001766121672165897.

Lüliajalise tootluse osas on YNE muutunud -2.37% viimase tunni jooksul, -9.26% 24 tunni vältel +21.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

yesnoerror (YNE) – turuteave

No.1339

$ 6.52M
$ 6.52M$ 6.52M

$ 94.51K
$ 94.51K$ 94.51K

$ 6.52M
$ 6.52M$ 6.52M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,467
999,998,467 999,998,467

999,998,467
999,998,467 999,998,467

100.00%

SOL

yesnoerror praegune turukapitalisatsioon on $ 6.52M $ 94.51K 24 tunnise kauplemismahuga. YNE ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998467. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.52M.

yesnoerror (YNE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse yesnoerror tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00066526-9.26%
30 päeva$ -0.000845-11.48%
60 päeva$ +0.00346+112.99%
90 päeva$ -0.000891-12.02%
yesnoerror Hinnamuutus täna

Täna registreeris YNE muutuse $ -0.00066526 (-9.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

yesnoerror 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000845 (-11.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

yesnoerror 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YNE $ +0.00346 (+112.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

yesnoerror 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000891 (-12.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada yesnoerror (YNE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on yesnoerror (YNE)

An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

yesnoerror on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie yesnoerror investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

yesnoerror hinna ennustus (USD)

Kui palju on yesnoerror (YNE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie yesnoerror (YNE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida yesnoerror nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake yesnoerror hinna ennustust kohe!

yesnoerror (YNE) tokenoomika

yesnoerror (YNE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YNE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

yesnoerror (YNE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas yesnoerror osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust yesnoerror osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YNE kohalike valuutade suhtes

1 yesnoerror(YNE)/VND
171.62643
1 yesnoerror(YNE)/AUD
A$0.00997866
1 yesnoerror(YNE)/GBP
0.00476106
1 yesnoerror(YNE)/EUR
0.0055437
1 yesnoerror(YNE)/USD
$0.006522
1 yesnoerror(YNE)/MYR
RM0.02745762
1 yesnoerror(YNE)/TRY
0.26661936
1 yesnoerror(YNE)/JPY
¥0.958734
1 yesnoerror(YNE)/ARS
ARS$8.44814226
1 yesnoerror(YNE)/RUB
0.51941208
1 yesnoerror(YNE)/INR
0.57074022
1 yesnoerror(YNE)/IDR
Rp105.19353366
1 yesnoerror(YNE)/KRW
9.05827536
1 yesnoerror(YNE)/PHP
0.37031916
1 yesnoerror(YNE)/EGP
￡E.0.31455606
1 yesnoerror(YNE)/BRL
R$0.0352188
1 yesnoerror(YNE)/CAD
C$0.00900036
1 yesnoerror(YNE)/BDT
0.79118382
1 yesnoerror(YNE)/NGN
9.98772558
1 yesnoerror(YNE)/UAH
0.26877162
1 yesnoerror(YNE)/VES
Bs0.88047
1 yesnoerror(YNE)/CLP
$6.274164
1 yesnoerror(YNE)/PKR
Rs1.84598688
1 yesnoerror(YNE)/KZT
3.52729326
1 yesnoerror(YNE)/THB
฿0.21105192
1 yesnoerror(YNE)/TWD
NT$0.19585566
1 yesnoerror(YNE)/AED
د.إ0.02393574
1 yesnoerror(YNE)/CHF
Fr0.0052176
1 yesnoerror(YNE)/HKD
HK$0.05100204
1 yesnoerror(YNE)/AMD
֏2.4940128
1 yesnoerror(YNE)/MAD
.د.م0.05863278
1 yesnoerror(YNE)/MXN
$0.12202662
1 yesnoerror(YNE)/PLN
0.02367486
1 yesnoerror(YNE)/RON
лв0.02817504
1 yesnoerror(YNE)/SEK
kr0.06221988
1 yesnoerror(YNE)/BGN
лв0.01089174
1 yesnoerror(YNE)/HUF
Ft2.20110978
1 yesnoerror(YNE)/CZK
0.1363098
1 yesnoerror(YNE)/KWD
د.ك0.001982688
1 yesnoerror(YNE)/ILS
0.02197914
1 yesnoerror(YNE)/NOK
kr0.06626352
1 yesnoerror(YNE)/NZD
$0.01095696

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse yesnoerror kohta

Kui palju on yesnoerror (YNE) tänapäeval väärt?
Reaalajas YNE hind USD on 0.006522 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YNE/USD hind?
Praegune hind YNE/USD on $ 0.006522. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on yesnoerror turukapitalisatsioon?
YNE turukapitalisatsioon on $ 6.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YNE ringlev varu?
YNE ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YNE (ATH) hind?
YNE saavutab ATH hinna summas 0.11416159351937728 USD.
Mis oli kõigi aegade YNE madalaim (ATL) hind?
YNE nägi ATL hinda summas 0.001766121672165897 USD.
Milline on YNE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YNE kauplemismaht on $ 94.51K USD.
Kas YNE sel aastal kõrgemale ka suundub?
YNE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YNE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:40:13 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

