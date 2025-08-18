Rohkem infot XR

1 XR/USD reaalajas hind:

$0.02373
$0.02373$0.02373
-0.37%1D
USD
XRADERS (XR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:07:53 (UTC+8)

XRADERS (XR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372
24 h madal
$ 0.02415
$ 0.02415$ 0.02415
24 h kõrge

$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372

$ 0.02415
$ 0.02415$ 0.02415

$ 1.0181233046616818
$ 1.0181233046616818$ 1.0181233046616818

$ 0.019512090378482557
$ 0.019512090378482557$ 0.019512090378482557

-0.51%

-0.37%

-2.23%

-2.23%

XRADERS (XR) reaalajas hind on $ 0.02375. Viimase 24 tunni jooksul XR kaubeldud madalaim $ 0.02372 ja kõrgeim $ 0.02415 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0181233046616818 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019512090378482557.

Lüliajalise tootluse osas on XR muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel -2.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XRADERS (XR) – turuteave

No.2084

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 123.71K
$ 123.71K$ 123.71K

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

45.47M
45.47M 45.47M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

XRADERS praegune turukapitalisatsioon on $ 1.08M $ 123.71K 24 tunnise kauplemismahuga. XR ringlev varu on 45.47M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XRADERS (XR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XRADERS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000881-0.37%
30 päeva$ -0.00184-7.20%
60 päeva$ -0.00376-13.67%
90 päeva$ -0.00983-29.28%
XRADERS Hinnamuutus täna

Täna registreeris XR muutuse $ -0.0000881 (-0.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XRADERS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00184 (-7.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XRADERS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XR $ -0.00376 (-13.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XRADERS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00983 (-29.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XRADERS (XR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XRADERS hinnaajaloo lehte.

Mis on XRADERS (XR)

XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience.

XRADERS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XRADERS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XRADERS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XRADERS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XRADERS hinna ennustus (USD)

Kui palju on XRADERS (XR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XRADERS (XR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XRADERS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XRADERS hinna ennustust kohe!

XRADERS (XR) tokenoomika

XRADERS (XR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XRADERS (XR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XRADERS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XRADERS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XR kohalike valuutade suhtes

1 XRADERS(XR)/VND
624.98125
1 XRADERS(XR)/AUD
A$0.0361
1 XRADERS(XR)/GBP
0.0173375
1 XRADERS(XR)/EUR
0.0201875
1 XRADERS(XR)/USD
$0.02375
1 XRADERS(XR)/MYR
RM0.0999875
1 XRADERS(XR)/TRY
0.9687625
1 XRADERS(XR)/JPY
¥3.49125
1 XRADERS(XR)/ARS
ARS$30.8039875
1 XRADERS(XR)/RUB
1.8931125
1 XRADERS(XR)/INR
2.0783625
1 XRADERS(XR)/IDR
Rp383.0644625
1 XRADERS(XR)/KRW
32.9859
1 XRADERS(XR)/PHP
1.3430625
1 XRADERS(XR)/EGP
￡E.1.146175
1 XRADERS(XR)/BRL
R$0.12825
1 XRADERS(XR)/CAD
C$0.032775
1 XRADERS(XR)/BDT
2.8842
1 XRADERS(XR)/NGN
36.426325
1 XRADERS(XR)/UAH
0.9787375
1 XRADERS(XR)/VES
Bs3.20625
1 XRADERS(XR)/CLP
$22.895
1 XRADERS(XR)/PKR
Rs6.7279
1 XRADERS(XR)/KZT
12.8584875
1 XRADERS(XR)/THB
฿0.767125
1 XRADERS(XR)/TWD
NT$0.7132125
1 XRADERS(XR)/AED
د.إ0.0871625
1 XRADERS(XR)/CHF
Fr0.019
1 XRADERS(XR)/HKD
HK$0.185725
1 XRADERS(XR)/AMD
֏9.078675
1 XRADERS(XR)/MAD
.د.م0.2135125
1 XRADERS(XR)/MXN
$0.4481625
1 XRADERS(XR)/PLN
0.08645
1 XRADERS(XR)/RON
лв0.1026
1 XRADERS(XR)/SEK
kr0.2268125
1 XRADERS(XR)/BGN
лв0.0396625
1 XRADERS(XR)/HUF
Ft8.018
1 XRADERS(XR)/CZK
0.496375
1 XRADERS(XR)/KWD
د.ك0.00724375
1 XRADERS(XR)/ILS
0.0800375
1 XRADERS(XR)/NOK
kr0.2420125
1 XRADERS(XR)/NZD
$0.0399

XRADERS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XRADERS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XRADERS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XRADERS kohta

Kui palju on XRADERS (XR) tänapäeval väärt?
Reaalajas XR hind USD on 0.02375 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XR/USD hind?
Praegune hind XR/USD on $ 0.02375. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XRADERS turukapitalisatsioon?
XR turukapitalisatsioon on $ 1.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XR ringlev varu?
XR ringlev varu on 45.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XR (ATH) hind?
XR saavutab ATH hinna summas 1.0181233046616818 USD.
Mis oli kõigi aegade XR madalaim (ATL) hind?
XR nägi ATL hinda summas 0.019512090378482557 USD.
Milline on XR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XR kauplemismaht on $ 123.71K USD.
Kas XR sel aastal kõrgemale ka suundub?
XR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XR hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:07:53 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XR/USD kalkulaator

Summa

XR
XR
USD
USD

1 XR = 0.02375 USD

Kauplemine: XR

XRUSDT
$0.02373
$0.02373$0.02373
-0.41%

