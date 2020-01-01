XRADERS (XR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XRADERS (XR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XRADERS (XR) teave XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience. Ametlik veebisait: https://xraders.xyz/ Valge raamat: https://coinlive.gitbook.io/xraders Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978 Ostke XR kohe!

XRADERS (XR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XRADERS (XR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 963.54K $ 963.54K $ 963.54K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 45.47M $ 45.47M $ 45.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0667 $ 1.0667 $ 1.0667 Kõigi aegade madalaim: $ 0.019512090378482557 $ 0.019512090378482557 $ 0.019512090378482557 Praegune hind: $ 0.02119 $ 0.02119 $ 0.02119 Lisateave XRADERS (XR) hinna kohta

XRADERS (XR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XRADERS (XR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XR tokeni tokenoomikat, avastage XR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XR Kas olete huvitatud XRADERS (XR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XR MEXC-ist osta!

XRADERS (XR) hinna ajalugu XR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XR hinna ajalugu kohe!

XR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XR võiks suunduda? Meie XR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!